«Медузи прогулюють, комарі голодні»: туристи назвали «переваги» відпочинку в Затоці та Грибівці

Якщо в Кирилівці на Азовському морі туристи скаржаться на навалу медуз, то на курортах Одеської області ця проблема більше не актуальна. Відпочивальники запевняють, що море стало прохолоднішим, і медуз більше не спостерігається. Вирішилася проблема і з водоростями, що заповнили прибережну зону — море більше не цвіте. Своїми враженнями туристи діляться в групі Затоки в Facebook.

Як кажуть відпочивальники, в Затоці зараз медуз не спостерігається, комарів мало.

Сім'ї, що повернулися з Грибівки, кажуть, що комарі їм трохи заважали, а от медузи дійсно зникли.

З приводу відпочинку в Кароліно-Бугазі думки розійшлися. Комусь не пощастило застати цвітіння моря, а деякі приїхали, коли вода вже самоочистилася.

Нагадаємо, раніше було підраховано, у скільки обійдеться економ-відпочинок в Затоці та як співвідносяться ціни в Затоці, Грибівці і на інших курортах Одеської області.

Фото веб-камера guru.ua

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter