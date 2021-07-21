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Україна

На Донбасі підірвався український військовий

16:39 21 липня 2021
Поранений боєць ВСУ

У середу, 21 липня, як і напередодні, на Донбасі отримав поранення боєць підрозділу Об'єднаних сил.

«У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ в результаті підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надана перша медична допомога, його доставили до лікувального закладу», — відзначили в ОТГ «Північ» і додали, що стан пораненого задовільний.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Раніше в штабі Об'єднаних сил повідомляли про поранення двох військовослужбовців 17 липня. Бойцов госпіталізували, стан здоров'я одного пораненого середньої тяжкості, іншого — задовільний.

Фото зі сторінки командування Медичними силами ЗСУ у соціальних мережах.

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