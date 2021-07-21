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«Страшний бардак»: у Кирилівці проблеми з водою і медузами спровокували «майдан»

16:15 21 липня 2021
кирилловка

У курортному селищі Кирилівка на Азовському морі місцеві жителі вийшли на акцію протесту до селищної ради. Основна претензія до влади — пасивність у вирішенні проблем селища, через що нинішній курортний сезон загрожує стати провальним. Як повідомляє РІА Мелітополь, Кирилівка страждає від відсутності на косі централізованого водопостачання, а та вода, що привозиться водовозками, поганої якості.

«Ми прекрасно знаємо: як тільки з'являється певна кількість відпочиваючих, то „прикривають краники“… Ми не дурні. Ми всі прекрасно знаємо, що за цим стоїть», — заявляли учасники мітингу.

«Проблема медуз не вирішується, вода брудна», — скаржилися люди, що прийшли до селищної ради.

Згадали жителі Кирилівки і про загальний стан пляжів. «Страшний бардак … Туалетів немає, роздягалок немає. Маючи такі гроші, не поставити біотуалет?» — дивувалися вони.

Представник селищної ради вийшов до мітингувальників. Він визнав, що в Кирилівці дійсно є проблеми з медузами, комарами і відсутністю води. Продуктивного діалогу влади з громадськістю не вийшло. Присутні образилися на заступника мера за те, що він обізвав їх мітинг клоунадою.

Також керівництво Кирилівки визнало, що не зможе вирішити проблему з навалою медуз — грошей на ці цілі в бюджеті селища не передбачено. Порядок на пляжі, згідно з рішенням селищної ради, повинні підтримувати орендарі, і саме їм радять переадресовувати претензії.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Кирилівку складно назвати бюджетним курортом. Ціни на номери зі зручностями (туалетом і душем) стартують від 700 грн за добу. Але через брудне моря і пляжі, покриті медузами, туристи достроково переривають відпустку і залишають Кирилівку. Відпочинок на Азовському морі в цьому році охрестили «боротьбою за виживання».

Фото скріншот веб-камери kirillovka.ks.ua

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