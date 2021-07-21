Після шторму весь берег у водоростях та твані: відпочивальники розповіли про стан пляжів у Залізному Порту

Після сильного шторму в одному з найпопулярніших курортів Херсонщини Залізному Порту, де недавно влаштував виставу дельфін, все морське узбережжя у водоростях та твані. Відео опубліковано на каналі «Розумні тварини».

Відпочивальники відзначають, що купатися недалеко від берега практично неможливо. Якщо дістатися на глибину, то тут зустрінуть величезні медузи. Але їх не так багато, як у Кирилівці або Бердянську. Після обіду знову стало штормити і хвилі віднесли водорості. Стало трохи чистіше.

У коментарях під відео ще одна курортниця повідомила, що зараз знаходиться у Залізному Порту. Подібного не бачила. Після шторму водорості на берег викинуло, але не в такій кількості. Можливо, там де вона відпочиває, пляж прибрали раніше.

А туристи на Азові продовжують ділитися роликами з небувалою кількістю медуз. Мільйони корнеротів знаходяться у прибережній зоні. Чергове відео зняли в Примпосаді, передає «РИА Мелітополь».

Відпочивальники очікують невеликого похолодання та шторму. Тоді, можливо, на деякий час слизькі тварини зникнуть.

Нагадаємо, в Азовському морі, крім напливу медуз, збільшилася популяція дельфінів. Морські красені не бояться людей і сміливо підпливають майже до самого берега.

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