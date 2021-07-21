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Вакцинація «з випередженням»: в Україні за 20 днів липня зробили більше щеплень, ніж за весь червень

11:48 21 липня 2021
Вакцинація проти ковіду

В Україні, де з 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації проти COVID-19, коли імунізація стала доступною всім бажаючим старшим за 18 років, за 20 днів липня зробили більше щеплень, ніж за весь червень — понад 1,6 млн.

Як повідомляють у МОЗ, протягом 20 липня вакциновані 100 003 людини: одну дозу отримали 60 587 українців, повністю імунізовані — 39 416 громадян.

Протягом доби працювали 654 мобільні бригади, 1830 пунктів щеплення і 69 центрів вакцинації.

У той же час статистика свідчить, що за минулу добу кількість захворілих ковідом збільшилася ще на 655 осіб. Протягом 20 липня у лікарні потрапили 508 осіб, 577 пацієнтів виписалися. Хвороба стала смертельною ще для 13 українців.

«За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях», — додали у МОЗ.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко попередив про поширення штаму коронавірусу «Дельта», який за два місяці може витіснити всі інші штами і стати домінуючим.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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