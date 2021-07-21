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Україна

Дельфіни «загралися»: морські мешканці у Бердянську зірвали чоловіку риболовлю

10:28 21 липня 2021
море

Сонячні дні й тепла вода сприяють збільшенню в Азовському морі не тільки популяцій медуз та сонечок, а й дельфінів. Їхня кількість зросла до такої міри, що ссавці відчувають себе вільно навіть поруч з людиною, написав у своєму Facebook місцевий житель Володимир Приварніков.

Чоловік розповів, що кілька днів тому відправився на рибалку і зауважив, що у Бердянській затоці клювання пеленгасу трохи вщухло. Причиною цього, як виявилося, стало полювання дельфінів.

«Кинув погляд на море, а там дельфіни полюють … Прикольно», — підписав відео Володимир.

Коментатори дякують Приварнікову за позитивне відео й повідомляють, що бачили ще й білу нутрію, яка припливала до людей, щоб її погодували.

Нагадаємо, відпочивальники у Херсонській області часто бачать дельфінів. Так у Залізному Порту дельфін майже біля берега плескався, вистрибував з води й демонстрував перевороти. Люди на березі йому аплодували й отримали заряд позитивних емоцій.

А в Скадовську на оcтpові Джаpилгач дорослі дельфіни навчали малюків ловити рибу на мілководді. Всі, хто побачив це навчання, був у захваті.

фото https://www.facebook.com/

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