В Україні стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19: як можна отримати щеплення

З середи, 21 липня, в Україні стартував п'ятий етап вакцинації — наразі щеплення проти ковіду можуть робити всі бажаючі громадяни старше 18 років. Реєструватися на вакцинацію в «Дії» більше не потрібно.

Про те, як записатися на щеплення, розповів голова комітету ВР з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький:

через сімейного лікаря та реєстратуру лікарні — у кабінеті щеплення;

телефоном або онлайн — у центрах вакцинації;

за попереднім записом у трудовому колективі — щеплення робитиме мобільна бригада.

Більш детальна інформація — за телефонами 800 60 20 19 або на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua.

«Запаси вакцин в Україні вже досить великі. Лише за останній тиждень країна отримала більше 2,1 млн доз вакцини (2 млн — Moderna та 100 тис — AstraZeneca). Нові партії вже розвозять регіонами. Цього тижня очікується поставка наступних партій, зокрема Pfizer», — заявив Радуцький.

Він також прогнозує погіршення епідемічної ситуації, оскільки штам «Дельта» («індійський» штам) активно поширюється Західною Європою — хвиля рухається із заходу на схід. Зокрема, у сусідній Польщі вже половина всіх нових випадків захворювання припадає саме на «Дельту».

«Статистка по Західній Європі підтверджує, що вакцини запобігають важкому перебігу хвороби і рятують життя. У таких країнах, як Великобританія, Франція, Іспанія, Португалія, Нідерланди спостерігається досить низький рівень летальності у порівнянні з попередніми хвилями», — додав він.

Михайло Радуцький зазначив, що багато країн поступово вводять обмеження для громадян, які не робили щеплення проти ковіду. Це стосується відвідування громадських місць, масових заходів, подорожей.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що з огляду на високу агресивність, «Дельта» за два місяці може витіснити всі інші штами і стати домінуючою.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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