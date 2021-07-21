На Донбасі поранений український боєць: окупанти 14 разів порушили «режим тиші»

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі — за минулу добу бойовики 14 раз порушили «режим тиші», поранений боєць ВСУ.

«Під час обстрілів військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого — задовільний», — повідомили у командуванні ООС і додали, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку середи, 21 липня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню — противник вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї у напрямку Авдіївки.

Нагадаємо, що напередодні у шпиталі помер боєць, який постраждав під час обстрілів бойовиками позицій ВСУ 15 липня — 29-річний Олександр Горбенко отримав опіки 80 відсотків тіла. Медики боролися за його життя, але вранці 20 липня його не стало.

Фото зі сторінки ООС в соціальних мережах.

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