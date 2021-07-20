Сталося «диво»: у Кирилівці нарешті показали море без медуз

У Кирилівці, де вже близько місяця відпочивальники скаржаться на велику кількість медуз, влада нарешті вжила заходів, щоб остаточно не зірвати курортний сезон.

На пляжах селища почали встановлювати спеціальні бар'єрні мережі, які не дають морським мешканцям потрапляти у прибережну зону, повідомляє «РІА Мелітополь».

Після цього з моря виловили залишки тварин. Тепер море в Кирилівці чисте, відпочивальники можуть вільно заходити, не побоюючись опіків та укусів медуз.

Крім того, температура повітря стала трохи спадати й частина медуз мігрувала на глибину. Люди дуже задоволені, що можуть дозволити собі повноцінний літній відпочинок.

Варто відзначити, що установка подібних конструкцій досить дороге задоволення. Крім того, у Запорізькій області є тільки одне підприємство, яке виготовляє мережі для промислового лову. Роблять їх вручну і процес розтягується на два тижні.

Конструкція закріплюється за дно на якорях, а на вгору підіймається за допомогою спеціальних буйків. Поки невідомо, чи утримається спорудження у шторм.

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