В Україні запроваджена реформа оренди об’єктів державного майна

В Україні, в кожному місті та містечку, є велика кількість будинків, підприємств, складів та інших об’єктів, що здаються державою в оренду. Але ні для кого не є таємницею, що орендувати такі об’єкти мали змогу далеко не всі бажаючи, та й держава отримувала не дуже великі прибутки від таких оборудок. Але зараз ситуація повинна кардинально змінитися. В країні почало діяти нове законодавство, а Фонд державного майна України отримав сучасну електронну платформу для проведення прозорих аукціонів з надання в оренду усього державного майна по всій країні.

«Ми хочемо поділитись з громадськістю ще однією важливою реформою, яку впроваджуємо спільно з урядом, парламентом та фахівцями проєктного офісу «Прозорро.Продажі», — повідомив на презентації нового проєкту голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко. - Це спеціалізований сайт оренди об’єктів державного майна orenda.gov.ua. Це важливо, тому що ми прагнемо прозорості та справедливості у всіх сферах життя українців, що, своєю чергою, повертає довіру громадян до органів влади.

Новий сайт дозволяє кожному швидко та зручно отримати інформацію про всі вакантні для оренди об’єкти державної нерухомості та прискіпливо переглянути всі дані для ухвалення правильного рішення про участь в онлайн-аукціоні з його оренди. Впровадження інструментів прозорості у сфері оренди відкрило нові можливості інвестувати у власну справу для кожного громадянина України. Завдяки сайту orenda.gov.ua ми впроваджуємо принцип «всі знають все» і у сферу оренди держмайна. Вже зараз в онлайн завантажено інформацію про понад 4 тисячі об'єктів оренди", — підкреслив Дмитро Сенниченко.

До речі, за словами голови ФДМУ, статистика показує, що після впровадження принципів відкритості та рівних для всіх правил, спостерігаються позитивні тенденції у сфері оренди державних активів.

«Показник надходжень до держбюджету від оренди державного майна від початку року за неповні 7 місяців вже сягнув 1,02 млрд грн при річному плані в 1,65 млрд грн, таким чином вже виконано 61,8% запланованого», — наголосив Сенниченко.

Голова ФДМУ підкреслив, що сайт orenda.gov.ua найближчим часом стане повноцінним порталом та публічною частиною комплексної Системи автоматизації процесів оренди державного майна в Україні. Її розробка відбувається за підтримки міжнародного проєкту USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS». Кожна людини може зручно отримати максимальну інформацію.

«На інтерактивній мапі України, розміщеній на сайті, позначені всі вакантні та більшість вже орендованих об’єктів, — пояснив заступник голови Фонду державного майна України Леонід Антонєнко. — Кожен із них своєю чергою має свою сторінку, яка містить вичерпну інформацію про активи. Завдяки цьому користувач сайту може дізнатися все про цікавий об’єкт за фотографіями та поверховим планом, які в обов’язковому порядку публікуються на сайті».

Леонід Антонєнко продемонстрував функції які дозволяють зручно працювати з інформацією на сайті. Зокрема, пошукові фільтри, за допомогою яких користувач сайту має можливість знайти для себе саме той об’єкт нерухомості, який максимально відповідає його потребам за низкою критеріїв пошуку: регіон розташування, тип нерухомості, метраж, поверх розташування, ціновий діапазон стартової орендної плати, наявність тих або інших комунікацій та інше. Відтепер вся ця колись закрита інформація доступна кожному українцю.

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