Краще подати заяву самому: стало відомо, як пенсіонер може залишитися на рік без виплат

До кінця 2021 року в Україні передбачено ще кілька змін соціальних виплат. Тим часом, майбутнім пенсіонерам варто зайнятися оцифруванням своїх паперових трудових книжок, щоб соцвиплати їм були призначені відразу після досягнення пенсійного віку. Про це йдеться у роз'ясненнях на сайті ПФУ.

Справа в тому, що не всі паперові трудові книжки перекладені в електронний формат. Тому майбутнім пенсіонерам краще поки самим займатися оцифруванням своїх трудових і «вручну» подавати заяви на надання пенсії.

«Якщо людина продовжила працювати або якщо паперова трудова книжка не надавалася для оцифровки і протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку її теж не надали, то вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше», — йдеться у роз'ясненнях Пенсійного фонду.

Наприклад, якщо після досягнення 60-річного віку майбутній пенсіонер понадіявся, що йому призначать пенсію автоматично, і сам не подав до Пенсійного фонду дані зі своєї паперової трудової книжки, то буде вважатися, що він вирішив не виходити на пенсію в 60 років і ще рік буде працювати без виплати пенсії.

До того ж закон заохочує таку відмову від пенсії відразу при досягненні пенсійного віку. Вийшовши на заслужений відпочинок на рік або на кілька років пізніше, українець буде отримувати більший розмір пенсії Але це, звичайно, за умови, що він відмовився від виплат, коли досяг пенсійного віку, і подав заяву до Пенсійного фонду про відстрочку виплати пенсії.

Нагадаємо, в Україні мають намір ретельно перевірити всіх одержувачів соцвиплат. Після цього деяким пенсіонерам за законом можуть відмовити в отриманні пенсії.

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