Азовський «оазис»: названо курорт, поки ще вільний від медуз та сонечок

На азовських курортах сезонний пік активності медуз. Відпочивальники скаржаться, що неможливо ні загоряти, ні купатися в морі, яке вздовж берега перетворилося на кисіль.

Через потепління, популяція медуз зростає з року в рік. Медузи не встигають вимерзати в теплі зими і відчувають себе затишно в Азовському морі, яке стає все більш солоним.

У Бердянську мер закликав туристів не викидати медуз на берег — адже неможливо виловити з моря всіх тварин.

А в 15 км на схід від Бердянська у Новопетрівці медуз нібито немає. Про це йдеться на сторінці місцевого пансіонату під відео: «Сьогодні всі зірки зійшлися, штиль, нічого не заважає для отримання сонячного кайфу!»

Ще одним курортом на Азові, куди не дісталися медузи, став Приморськ у Запорізькій області. Море там чисте, пляжі піщані. Відмінно для відпочинку з дітьми.

Правда відпочивальники скаржаться, що в Приморську та Новопетрівці докучають комарі.

За різними даними, кількість медуз в Азовському морі збільшилася приблизно в 1,5 — 2 рази. У Кирилівці ставлять захисні сітки в морі від медуз, вивозять їх тракторами. Деякі туристи не витримують й переривають свою відпустку.

Сезон медуз, мошок та комарів закінчується з приходом більш холодної течії або шторму. Все має змінитися до кінця літа.

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