Несподівана відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зі своєї посади, як і раніше, є однією з найбільш обговорюваних тем. Багато хто з політичних експертів міркує про подальшу долю колишнього очільника МВС, вважаючи, що Аваков точно не залишить політику. У Зеленського натякнули на те, що колишній глава МВС може повернутися в уряд, але вже на іншій посаді. «Є пропозиція: восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити Авакова у якій-небудь іпостасі в команді… Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні», — заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, уточнивши, що в Кабміні вакантна посада віцепрем'єра. Чи влаштує Авакова нова посада в уряді або ж націлився на вищу посаду в майбутньому? Чи буде його наступник Денис Монастирський ефективним міністром? Про це та інше «ФАКТИ» поговорили з політичним експертом Тарасом Березовцем.

«Основний принцип Авакова: «Не май сто друзів, а май сто папок компромату на друзів»

— Арсен Аваков був міністром-довгожителем. Складно пригадати, хто ще міг втриматися у міністерському кріслі цілих сім років, попрацювати при двох президентах і з чотирма прем'єр-міністрами. Як ви вважаєте, чи є в Україні життя після Авакова?

— Я насправді не бачу жодної трагедії в тому, що Аваков залишив посаду міністра внутрішніх справ, — каже Тарас Березовець. — Свою відставку Арсен Борисович готував ретельно та пішов у потрібний для нього час. Основні бонуси від перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах він вже отримав: встиг вибудувати дуже потужну систему, яка залишиться й після нього надовго. Думаю, що з приходом нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського всі люди Авакова, які зараз обіймають ключові посади, залишаться на своїх місцях.

— А що буде надалі? Не поїде ж Аваков на дачу вирощувати помідори? Він залишиться в політиці?

— Думаю, що Арсен Борисович сконцентрується на президентських і парламентських виборах. Судячи з усього, у нього є чуття. Адже у 2019 році його ставка із Зеленським спрацювала. Швидше за все, до наступних виборів відбудеться щось схоже.

Аваков і після відставки зі своєї посади напевно продовжує зберігати дружні стосунки абсолютно з усіма українськими політичними силами. Він збереже свої зв'язки з олігархами Коломойським і Ахметовим, а також свій вплив на частину «слуг народу». А це майже 30 осіб. Адже вони нікуди не поділися та йти не збираються.

Арсен Борисович останнім часом почав активно співпрацювати з мером Києва Віталієм Кличком, розглядаючи його як можливого претендента на пост президента на наступних виборах. Також в Авакова дуже хороші стосунки зі спікером Дмитром Разумковим. Вважаю, колишній міністр внутрішніх справ буде ретельно оцінювати їхні шанси перемогти на майбутніх виборах. І підтримає того, у кого шанси будуть вищими.

— А сам Арсен Борисович не збирається в президенти або хоча б зайняти прем'єрське крісло?

— Є така версія, що Аваков пішов у відставку саме заради того, щоб стати прем'єр-міністром. Думаю, це повна маячня. Крісло прем'єра Авакова не цікавить. Він хоче стати президентом. Він вважає, що готовий до цього. Але не найближчим часом. Аваков вважає, що його час ще не прийшов. Зараз має бути якийсь перехідний президент. Зеленського він вже зробив президентом, таким він розраховує зробити Кличка чи Разумкова. А вже після прийде час і самого Авакова. До цього Арсен Борисович активно готується. І фінансово, і організаційно. Авакова багато хто підтримає в цьому в політичних колах.

Основний принцип Авакова: «Не май сто друзів, а май сто папок компромату на друзів». Йому дуже багато зобов'язані, дехто просто побоїться відкрито йому протистояти. Адже Аваков зараз пішов не з порожніми руками. Та інформація, якою він володіє на всіх основних гравців, робить їх нейтральними. Ніхто з них атакувати Авакова не наважиться.

«Відставку Авакова Зеленський вважає своєю перемогою»

— Що означає відставка Авакова для президента Зеленського?

— Сам Зеленський вважає відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ перемогою, — упевнений Тарас Березовець. — Арсен Борисович був неконтрольованим політиком. Крім того, в Офісі президента були не дуже впевнені в лояльності міністра до влади. Боялися, що одного разу, коли почнуться якісь масові протести, Арсен Борисович просто пропустить протестувальників на Банкову. Тому у Зеленського вичікували момент, аби замінити незручного Авакова на зручного Монастирського.

— У Дениса Монастирського є шанси стати ефективним міністром?

— Денис Анатолійович швидше номінальний міністр. А насправді керувати міністерством фактично може хтось із кадрів часів Януковича. Якийсь реальний тіньовий глава МВС, який, можливо, буде займати пост заступника Монастирського або працювати в Офісі президента. Поки з кандидатурою такого тіньового міністра у Зеленського ще не визначилися.

— Що буде з Нацгвардією? Адже ця структура безпосередньо була підпорядкована Авакову.

— Національну гвардію хочуть вивести з підпорядкування МВС. Для цього потрібно внести деякі зміни в законодавство. І після цього Національна гвардія буде повністю підпорядкована президенту й стане «президентською гвардією». Це цілком реально зробити через Верховну Раду. Голоси для такого кроку «слуги народу» знайдуть.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що реальною причиною відставки Арсена Авакова могла бути «формула Штайнмаєра», впровадження якої в українське законодавство намагалися нав'язати президенту Зеленському під час його нещодавньої робочої поїздки до Німеччини.

Фото в заголовку https://ua.depositphotos.com/

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