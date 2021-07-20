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Україна

Обов'язковий призов на військову службу можуть скасувати вже у 2023 році, — Корнієнко

15:15 20 липня 2021
призовники

В Україні мають намір скасувати обов'язковий військовий призов. Стратегія воєнної безпеки України, підписана президентом Зеленським, передбачає заміну строкового призову службою у резерві. Про це 20 липня заявив журналістам глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, передають «Українські Новини».

За його словами, скасування обов'язкового призову в армію може початися вже з 2023 року. Також буде реформа військкомату.

Корнієнко зазначив, що ці реформи пов'язані з планом членства в НАТО. Військова реформа відбуватиметься далі постійно.

Нагадаємо, Стратегія воєнної безпеки України передбачає відмову від строкової служби та перехід армії на контрактну основу.

Це документ довгострокового планування. З урахуванням положень Стратегії будуть розроблені оперативні плани і плани застосування сил і засобів складових сектору безпеки і оборони.

30 березня Верховна Рада прийняла у другому читанні закон про створення територіальних центрів комплектації і соцпідтримки, який передбачає призов резервістів без оголошення мобілізації. А також посилила покарання за ухилення від військової служби. У Міноборони роз'яснили положення цього закону.

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