В Україні хочуть ввести обов'язковий техогляд авто з відеофіксацією процесу

Міністерство внутрішніх справ, яке після відставки Арсена Авакова очолив Денис Монастирський, вже ініціює відновлення обов'язкового проведення технічного контролю автомобілів. Відповідний проект постанови розміщений на сайті МВС.

Здійснювати обов'язковий технічний контроль (ОТК) транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, здійснюватимуть суб'єкти такого контролю.

При цьому кожний транспортний засіб, який пройшов техогляд і визнаний технічно справним, отримає свій протокол перевірки, який водієві буде видавати суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю.

Введення відеофіксації процесу проходження технічного контролю пропонують для «підвищення об'єктивності та прозорості проходження ОТК».

Раніше з аналогічною ініціативою вже виступило Міністерство інфраструктури України — в рамках виконання угоди про Асоціацію з ЄС. Передбачалося ввести перший техогляд особистих авто через чотири роки після першої реєстрації з подальшим його проходженням кожні два роки.

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