На День Незалежності відпочиватимемо чотири дні: скільки вихідних чекає українців у серпні

На відміну від липня, коли у українців не було жодного додаткового вихідного, у серпні громадяни зможуть відпочити чотири дні поспіль.

Так, у 2021 році День Незалежності країни — 24 серпня — припадає на вівторок. Проте робочий понеділок, 23 серпня, теж зроблять вихідним днем, однак його потрібно буде відпрацювати наступної суботи — 28 серпня.

Всього у серпні — 9 традиційних вихідних і 10-й — державне свято.

Раніше повідомлялося, що в Кабміні готуються до прийняття проекту розпорядження щодо перенесення робочих днів у 2022 році. Так, ініціатор змін, Федерація профспілок України, повідомила, що планується встановити по 4 вихідних поспіль на 8 березня і День Конституції.

Фото: https://ua.depositphotos.com та з сайту https://kalendari.co.ua.

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