Поїздка Зеленського до Грузії: екс-нардеп озвучив версію про те, до чого тут серіал «Свати»

Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Грузії, де відвідав кордон з окупованою Абхазією і запросив лідерів Грузії і Молдови взяти участь у саміті «Кримської платформи», наміченому на 23 серпня в Києві. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Однак екс-нардеп Борислав Береза знайшов ще одну — негласну — причину поїздки Зеленського в Грузію. За його даними, якими він поділився в Facebook, той нібито хотів відвідати знімальний майданчик серіалу «Свати-7», зйомки якого якраз завершуються в Грузії.

Судячи за даними з соцмереж, показ серіалу планується на осінь-зиму 2021 року.

Серіал «Свати» вийшов на екрани в 2008 році і здобув велику популярність у глядачів. Кілька років зйомки серіалу не велися. В кінці 2020 року зйомки стартували в Білорусі, але через пандемію коронавіруса знову призупинилися, і після поліпшення пандемічної обстановки «переїхали» до Грузії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в одному з епізодів серіалу засвітився і Вахтанг Кікабідзе, розгнівавши цим росіян.

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