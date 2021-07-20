27.10 / 27.27 31.87 / 32.19
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Поїздка Зеленського до Грузії: екс-нардеп озвучив версію про те, до чого тут серіал «Свати»

11:44 20 липня 2021
Поїздка Зеленського в Грузію: екс-нардеп озвучив версію про те, до чого тут серіал «Свати»

Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Грузії, де відвідав кордон з окупованою Абхазією і запросив лідерів Грузії і Молдови взяти участь у саміті «Кримської платформи», наміченому на 23 серпня в Києві. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Однак екс-нардеп Борислав Береза знайшов ще одну — негласну — причину поїздки Зеленського в Грузію. За його даними, якими він поділився в Facebook, той нібито хотів відвідати знімальний майданчик серіалу «Свати-7», зйомки якого якраз завершуються в Грузії.

Судячи за даними з соцмереж, показ серіалу планується на осінь-зиму 2021 року.

Серіал «Свати» вийшов на екрани в 2008 році і здобув велику популярність у глядачів. Кілька років зйомки серіалу не велися. В кінці 2020 року зйомки стартували в Білорусі, але через пандемію коронавіруса знову призупинилися, і після поліпшення пандемічної обстановки «переїхали» до Грузії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в одному з епізодів серіалу засвітився і Вахтанг Кікабідзе, розгнівавши цим росіян.

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

борги

Колектори будуть «вибивати» борги за новими правилами: що змінилося

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.