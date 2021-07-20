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Київ буде заливати ще два дні: синоптики прогнозують різке похолодання з 21 липня

7:26 20 липня 2021
наслідки зливи

Злива в Києві 19 липня, коли за півгодини випала тижнева норма опадів, і під воду пішли станції метро і підземні переходи, може повторитися. Про це свідчать нові дані Українського Гідрометцентру.

Згідно з прогнозом, в середу, 21 липня, в столиці очікуються сильні грозові дощі, які знизять температуру повітря з 26−28 градусів до +21 С.

Такі ж дані публікують погодні сайти sinoptik.ua і Gismeteo.

Втім, як видно, вже в кінці тижня температура повітря в столиці знову виросте.

А народний синоптик Леонід Горбань раніше прогнозував, що 21−22 липня випаде 15−20 мм опадів, а з 25 по 27 липня можливий серйозний шторм. А закінчиться місяць теплою комфортною температурою, але знову в супроводі злив.

Фото Патрульній поліції Києва

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