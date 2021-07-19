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Жителям ОРЛО окупанти подають питну воду раз на тиждень: у МінТОТ заявляють про геноцид

22:58 19 липня 2021
Жителям ОРЛО окупанти подають питну воду раз на тиждень: у МінТОТ заявляють про геноцид

Бойовики т.зв. «ЛНР» влаштували водний геноцид на підконтрольній їм території. Як повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій, в місті Хрустальний (Красний Луч) подача питної води нині здійснюється за графіком від одного-двох разів на тиждень до графіка «через день» в залежності від району, на території сіл Голубівське, Донецьке та міста Кіровськ — один раз в тиждень, в місті Кадіївка (Стаханов) — один раз на два-три дні.

Що ж стосується великого Алчевська, де спостерігається один з найгірших показників питної води в регіоні, «владою» заявлено водопостачання через день, проте насправді воно відсутнє по кілька діб поспіль.

«Окупаційні режими РФ продовжують нахабно порушувати всі норми міжнародного і міжнародного гуманітарного права, нехтують забезпеченням базових потреб людей і, по суті, здійснюють геноцид», — констатували в уряді України.

Там також попередили, що в умовах аномальної спеки нерівномірна подача води може впливати на якість води, оскільки призводить до її застою, виникнення бактерій і поширення інфекційних захворювань серед населення.

А тим часом в анексованому Криму окупанти змирилися з провалом ідеї видобутку прісної води з Азовського моря.

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