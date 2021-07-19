«Немає нічого неможливого»: Кличко на свій ювілей запустив в мережі незвичайний челлендж

Мер Києва Віталій Кличко, який відзначає 50-річний ювілей запустив в мережі челлендж — він запропонував кожному спробувати підтягтися на перекладині стільки раз, скільки йому років. Сам боксер з легкістю виконав завдання, відзвітувавши про своє досягнення в мережі.

Судячи з відгуків фоловерів ювіляра, вони теж спробують виконати умову.

«Ви легенда, для багатьох поколінь. Підтягуюся 15 разів, обіцяю через місяць робити 28», «Класний челендж, мені 48, тож спробую повторити», «Ви молодець, коли виросту хочу буті таким, як ви», — написали вони у коментарях.

Нагадаємо, крім спортивних талантів, Кличко 19 липня довелося зібрати в кулак і адміністративні — через потужну зливу в столиці .

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