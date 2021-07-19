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Україна

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

20:27 19 липня 2021
На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

У селищі Приморський Посад на азовському узбережжі Запорізької області підприємці задіяли екскаватор, щоб прибрати з пляжу викинутих на берег медуз.

Вони з'явилися там з «ініціативи» відпочиваючих, роздратованих засиллям медуз в морі — вони самі викидають молюсків на сушу.

Відео опублікував місцевий ресурс «РІА Мелітополь».

Це вже не перший винахід місцевого бізнесу — раніше на пляжах Приморського з'явилася посада збирача медуз. Чоловік, який раніше відкривав ворота, тепер з ранку до вечора працює на благо відпочиваючих, які скаржилися, що вода як кисіль — вся просякнута залишками молюсків і обпектися можна «безконтактно».

Нагадаємо, місцева влада Кирилівки навіть організувала зйомку з повітря, щоб довести відсутність навали медуз. Втім, відпочиваючі помітили, що в день, коли знімалося відео, медузи дійсно «відкочували» далі через хвилювання моря.

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