На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт
У селищі Приморський Посад на азовському узбережжі Запорізької області підприємці задіяли екскаватор, щоб прибрати з пляжу викинутих на берег медуз.
Вони з'явилися там з «ініціативи» відпочиваючих, роздратованих засиллям медуз в морі — вони самі викидають молюсків на сушу.
Відео опублікував місцевий ресурс «РІА Мелітополь».
Це вже не перший винахід місцевого бізнесу — раніше на пляжах Приморського з'явилася посада збирача медуз. Чоловік, який раніше відкривав ворота, тепер з ранку до вечора працює на благо відпочиваючих, які скаржилися, що вода як кисіль — вся просякнута залишками молюсків і обпектися можна «безконтактно».
Нагадаємо, місцева влада Кирилівки навіть організувала зйомку з повітря, щоб довести відсутність навали медуз. Втім, відпочиваючі помітили, що в день, коли знімалося відео, медузи дійсно «відкочували» далі через хвилювання моря.1229
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