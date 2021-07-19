За півгодини — тижнева норма опадів: Кличко виправдався за потоп після зливи в Києві

Сьгоднішній ювіляр, мер Києва Віталій Кличко відреагував на наслідки негоди 19 липня, що вразили багатьох жителів столиці. У соцмережі він зазначив, що за півгодини в місті випало 18 мм опадів, що майже відповідає тижневій нормі.

Також мер нагадав, що напередодні прогнозованих дощів в кожному районі столиці розчищали стоки, а в проблемних зонах заздалегідь чергували працівники гідротехнічних служб.

Тепер до ліквідації наслідків негоди залучено 12 бригад гідротехнічних служб і 38 бригад по ручному прибиранні «Київавтодору» — всього понад 320 співробітників дорожньо-експлуатаційних підприємств. Також, за словами Віталія Кличка, встигли ліквідувати і наслідки підтоплень на станціях метрополітену.

Однак нові відео в мережі дозволяють зрозуміти — роботи столичним службам вистачить надовго.

Нагадаємо, злива на проспекті Правди зруйнувала дорожнє покриття. Патрульним довелося обмежувати рух транспорту в цьому районі. Також виявилася затопленою станція метро «Берестейська». Автомобілі виносило з доріг, на кількох вулицях на авто впали дерева. А на Лівому Березі, незважаючи на негоду, надмірно старанні співробітники комунальних служб … поливали газони і продовжували дорожні роботи.

Фото Київського метрополітену

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