У Донецьку після статті Путіна анонсували запуск виробництва військової продукції

В «указі» ватажка так званої «ДНР» Пушиліна від 19 липня сказано про створення «державної корпорації «Алмаз» — «для забезпечення реалізації політики в оборонно-промисловій сфері». Нова корпорація займеться «розробкою, виробництвом і сприянням розробці, виробництву і експорту продукції військового, цивільного та подвійного призначення», буде «брати участь у соціальних та інших суспільно значущих проектах в інтересах «держави» і суспільства». Напевно таку «корпорацію» знадобилося створити, щоб легітимізувати наявність зброї у «народної міліції».

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«Указ» з'явився через кілька днів після програмної статті Путіна «Про історичну єдність росіян і українців», де він заявив, що «Україні Донбас не потрібен» і безпосередньо загрожує Україні втручанням Росії: «Ми ніколи не допустимо, щоб наші історичні території і мешкаючих там близьких для нас людей використовували проти Росії». Цю статтю багато авторитетних експертів вважають загрозою Україні і не тільки.

До складу «Алмаза» увійшли: завод «Топаз», казенний завод хімічних виробів, Макіївський проектний інститут, НДІ комплексної автоматизації, НДІ пластмас.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у мережі висміяли лідерів донбаських бойовиків, які захотіли зустрічі із Зеленським.

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