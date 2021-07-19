«Зеленський пішов»: Данилюк розповів, як готував майбутнього президента до зустрічі з Макроном

Щоб змусити Володимира Зеленського займатися державними справами, чиновникам часом доводилося діяти через першу леді, і та вже впливала на чоловіка і повертала його в робоче русло. Про нюанси своєї роботи з Зеленським та підготовку першої зустрічі з президентом Франції в квітні 2019 року поділився колишній секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк в ефірі програми «Світське життя» .

«Ключовим було налаштувати Зеленського на роботу, — згадує Данилюк. — Макрон до зустрічі готувався, тому що він розумів, що перед ним можливий очільник України на найближчі п'ять років… Я підготував (Зеленському) всі матеріали по Макрону, по його команді. Сказав: «Ти повинен прийти готовим»… Я віддав документи, а він (Зеленський) не хотів готуватися. Каже: «Я пішов» і пішов. Я тоді телефонував в номер дружині Зеленського і говорив: «Лєна, щось мені здається, що Володимир не дуже підготувався до зустрічі з президентом Франції». Через деякий час в мій номер заходить Володимир, каже: «Гаразд, давай мені папку».

«Це була перша зустріч. Це робота. Коли перші особи держави зустрічаються, це зовсім не про те, щоб попити вінішко, поїсти устриць. Занадто багато проблем в світі, щоб таке собі дозволяти», — підсумував Данилюк.

Нагадаємо, зустріч Зеленського з Макроном 12 квітня 2019 року вийшла дуже короткою і тривала не більше ніж півгодини. Формат був заявлений як «неформальний прийом».

Останній раз Зеленський і Макрон зустрічалися в квітні 2021 року і обговорювали ситуацію на Донбасі і скупчення російських військ біля українського кордону.

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