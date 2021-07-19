27.10 / 27.28 31.91 / 32.23
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Зеленський пішов»: Данилюк розповів, як готував майбутнього президента до зустрічі з Макроном

14:03 19 липня 2021
зеленский Макрон

Щоб змусити Володимира Зеленського займатися державними справами, чиновникам часом доводилося діяти через першу леді, і та вже впливала на чоловіка і повертала його в робоче русло. Про нюанси своєї роботи з Зеленським та підготовку першої зустрічі з президентом Франції в квітні 2019 року поділився колишній секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк в ефірі програми «Світське життя» .

«Ключовим було налаштувати Зеленського на роботу, — згадує Данилюк. — Макрон до зустрічі готувався, тому що він розумів, що перед ним можливий очільник України на найближчі п'ять років… Я підготував (Зеленському) всі матеріали по Макрону, по його команді. Сказав: «Ти повинен прийти готовим»… Я віддав документи, а він (Зеленський) не хотів готуватися. Каже: «Я пішов» і пішов. Я тоді телефонував в номер дружині Зеленського і говорив: «Лєна, щось мені здається, що Володимир не дуже підготувався до зустрічі з президентом Франції». Через деякий час в мій номер заходить Володимир, каже: «Гаразд, давай мені папку».

«Це була перша зустріч. Це робота. Коли перші особи держави зустрічаються, це зовсім не про те, щоб попити вінішко, поїсти устриць. Занадто багато проблем в світі, щоб таке собі дозволяти», — підсумував Данилюк.

Нагадаємо, зустріч Зеленського з Макроном 12 квітня 2019 року вийшла дуже короткою і тривала не більше ніж півгодини. Формат був заявлений як «неформальний прийом».

Останній раз Зеленський і Макрон зустрічалися в квітні 2021 року і обговорювали ситуацію на Донбасі і скупчення російських військ біля українського кордону.

150

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

федотова коса

«Два дні протрималися і поїхали»: туристи не витримують «сусідства» з навалою медуз на Федотовій косі

Меган Маркл і Камілла

Меган Маркл проігнорувала мудру пораду дружини принца Чарльза Камілли

гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.