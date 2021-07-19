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«Медузи розміром з акул»: туристи жаліються на навалу «хижаків», які заважають відпочинку на Арабатці

13:17 19 липня 2021
Оксана Соколова

Телеведуча Оксана Соколова, яка відправилася у відпустку на Азовське море, поділилася враженнями від відпочинку на Арабатці і, як і інші туристи, згадала медуз, порівнявши їх з акулами.

На своїй сторінці у соцмережах журналістка зізналася, що планувала поїздку до Хорватії, однак їй довелося залишитися в Україні. Однак за ціною розміщення готель «виявився рівноцінною заміною Макарській Рив'єрі».

Оксана Соколова, в цілому, залишилася задоволена курортом, проте з іронією помічала деякі нюанси відпочинку. Так, говорила, що будиночки симпатичні, в стилі «пляжу Малібу», з величезним панорамним вікном у спальні, і додавала: «Шик! Головне, не забувати закривати штори ввечері, тому що наш народ допитливий».

Журналістка пише, що цього літа «море швидше нагадує термальне джерело», і що «медузи розміром з акул», проте головним хижаком називає комарів: «Тільки стемніє, треба задраювати все люки. Благо, що у будиночках є кондиціонери. Правда, поки я писала цей пост, світло вимикалося тричі …»

Відео з узбережжя Азовського моря, зняте різними відпочиваючими, які показують, чи є у воді і на березі медузи, дивіться на сайті «ФАКТІВ».

Фото Оксани Соколової з соціальних мереж.

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