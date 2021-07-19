Пляжі Кирилівки усіяні мертвими медузами: туристи скаржаться на сильне печіння у воді

Відпускники, які відправилися на літній відпочинок на Азовське море, продовжують скаржитися на навалу медуз — у деяких людей після зустрічі з ними тіло може покритися червоними плямами.

Що наразі відбувається на узбережжі і як йдуть справи з медузами, розповідають туристи, які відправилися до моря. Так, чоловік, вже три дні відпочиваючий на Арабатській стрілці у Генгорці, зняв відео, яке публікує «Кірілловка.Укр», показавши, що медузи на березі моря є, а ось у воді їх не особливо багато. «З вереском з води ніхто не вискакує», — говорить відпочиваючий.

Курортник розповів, що не помітив і морських бліх, на яких скаржилися відпочиваючі. Відео, як стверджує автор, було знято 18 липня.

Інше відео теж було знято 18 липня, але вже у районі коси Пересип. Його автор говорить, що медуз багато, і що у воді «пече».

Незважаючи на те, що туристів на базах відпочинку багато, ніхто не купався.

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А ось ще два відео з Кирилівки, які, як стверджують автори, були зняті 18 липня. Перше — також коса Пересип.

Час зйомок першого, коли у воді було мало медуз, не вказується, а друге було знято близько 17:00. Як то кажуть, відчуйте різницю.

Авторка каже, що вранці і вдень можна було знайти місце, щоб зайти у воду, а ближче до вечора — вже ні. Відео вона знімала на Федотової косі (Степок). Дівчина каже, що така картина — уздовж усього берега.

Раніше на зіпсований відпочинок скаржилися туристи, які відпочивали у Кирилівці на Федотової косі — відео вони викладали у мережу.

До речі, місцева влада заявляла, що величезного скупчення медуз у Кирилівці немає — була організована зйомка з повітря. Втім, відпочиваючі помітили, що у день, коли знімалося відео, медузи «відкочували» далі від берега через хвилювання моря.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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