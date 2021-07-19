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Україна

Розповсюдження небезпечного штаму «Дельта»: українців можуть знову відправити на карантин

10:46 19 липня 2021
карантин

В Україні знову можуть ввести жорсткий карантин через поширення коронавірусу типу «Дельта» і появи нового штаму «Лямбда». Про це заявив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данилов.

«Найближчим часом Кабмін введе додаткові заходи реагування на загрозу, введе жорсткіші заходи», — обіцяє Данилов.

«З'явилися нові коронавірусні штами „Дельта“ і „Лямбда“. Вони викликають стурбованість через поширення на території України… Все це дуже небезпечно, і небезпека стосується не тільки дорослих, а й дітей», — пояснив секретар РНБО.

Данилов оприлюднив дані серологічного дослідження, згідно з яким 33% населення вже мають імунітет проти ковіду. Якщо додати до цього вакцинованих, то імунітет набули близько 38% українців.

Нагадаємо, випадки зараження коронавірусів «Дельта» вже підтвердилися в Україні. Що стосується латиноамериканського штаму «Лямбда», то вперше він був виявлений в Перу, а зараз активно поширюється в Європі і вже виявлений в Чехії.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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