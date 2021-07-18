«Два дні протрималися і поїхали»: туристи не витримують «сусідства» з навалою медуз на Федотовій косі

Деяким туристам, що приїхали відпочивати в Кирилівку на Азовське море, довелося перервати відпустку. Не всі витримують засилля медуз, що розплодилися в прибережній зоні на Федотовій косі. Своїми враженнями від зіпсованого відпочинку туристи поділилися в групі «Улюблена Кирилівка» в Facebook.

За словами тих, хто вже побував на морі, кількість медуз особливо не залежить від району — їх багато по всій косі. Набагато більше впливає час доби. Туристи помітили, що медуз менше, якщо приходити на пляж близько шостої ранку, але в такий час холодніше вода, тобто так чи інакше дискомфорт неминучий.

Про те, що «навала медуз» і «кисіль з медуз» — це не художнє перебільшення, переконливо доводять фотографії та відео.

На деяких пляжах берег повністю покритий коренеротами.

При заході в воду медузи трапляються буквально на кожному кроці і боляче жалять. Вже були випадки гострої алергічної реакції після контакту з медузами.

Деякі ухвалили вольове рішення і більше на Федотову косу не приїдуть.

Але є і ті, хто не бачить особливого негативу ні в медузах, ні в комарях, ні в інших особливостях відпочинку на Азові.

Нагадаємо, на деяких пляжах Кирилівки придумали спосіб протистояти медузам, встановлюючи сітки-бар'єри. А в Бердянську згадують, що свого часу пробували виловлювати і вивозити медуз, але безуспішно.

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