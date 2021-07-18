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«Неможливо вийти без захисту»: люди скаржаться на зграї «кровопивців» на курортах Азовського моря

18:30 18 липня 2021
море

У нинішньому сезоні відпочинок на Азовському морі туристам суттєво зіпсували комарі. Як на Бердянській косі, так і на Арабатській стрілці відпочивальники скаржаться на «хмари кровопивців». Особливо багато комарів стало після недавніх дощів. Про неприємні сюрпризи відпочинку в селі Стрілковому розповіла YouTube-блогер, автор каналу «Господарство як хобі» Ніна.

«Найстрашніша і найжахливіша новина. Нас обступила армія комарів… Я ще не бачила у своєму житті стільки їх. Вони просто скрізь… Більше десятка сідають відразу, кружляють всюди… Мало того, що їх багато, так вони ще й такі кусючі», — поскаржилася жінка.

комарі

Судячи з усього, комарам пішли на користь недавні дощі. «У цьому році як ніколи багато вологи, багато випало опадів», — визнає автор. Після злив почав підніматися бур'ян, і саме в цих заростях і розмножуються комахи.

Місцеві жителі і туристи відзначають, що на вулиці неможливо перебувати, не скориставшись попередньо репелентами (хімічними сумішами, що відлякують комах). Ніна радить не повторювати її помилок і приїжджати на море з великим запасом «хімії» проти комарів, причому засоби повинні бути в різній формі, не тільки спреї. Традиційні кімнатні фумігатори проти комах не допомагають.

комарі

«Люди, якщо ви зібралися на море, то беріть з собою спіралі, пирскавки проти комарів. Рятуватися від комарів складно», — попереджає Ніна.

Нагадаємо, від комарів в нинішньому сезоні страждають і туристи в Скадовську, і відпочиваючі в Генічеську.

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