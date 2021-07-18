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Україна

СБУ викликала Шойгу повісткою до Маріуполя: деталі

16:26 18 липня 2021
Шойгу

Російського міністра оборони Сергія Шойгу, някий нещодавно наказав збільшити військове угрупування в окупованому Криму, викликали до СБУ. Слідчі хочуть офіційно оголосити Шойгу підозрюваним в керівництві незаконними збройними формуваннями. Про це йдеться в повістці, виписаній для російського міністра управлінням СБУ в Донецькій і Луганській області.

повістка

Сергія Шойгу чекають о 9 годині ранку 20 липня в Маріуполі Донецької області. Стаття 260 КК України, яку збираються пред'явити голові Міноборони РФ, стосується керівництва незаконними формуваннями, поставок їм зброї і боєприпасів. Шойгу хочуть інкримінувати частину п'яту зазначеної статті, де йдеться про дії, які призвели до загибелі людей. Кримінальний кодекс за такі злочини передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Якщо Шойгу проігнорує повістку, то закони України допускають слідчі дії і без участі підозрюваного. Є норми, які дозволяють як заочне слідство, так і заочний вирок за прикладом справи про держзраду з боку Віктора Януковича.

Сергій Шойгу керує російським Міністерством оборони з 2012 року, і саме він відповідальний за дії російської армії, зокрема за недавнє перекидання до кордону з Україною армійських підрозділів РФ.

Фото wikipedia.org

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