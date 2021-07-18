Генічеськ, Мелекіно і Примпосад: у скільки обійдеться проживання та харчування на курортах

Багато українців люблять проводити літню відпустку на морі. Однак вибір, в яке місце краще поїхати, часом стає справжньою проблемою. Одними з найбільш популярних і доступних є курорти Азовського моря, пише OBOZREVATEL.

Так, курортний Генічеськ має зручне розташування: сюди регулярно ходять поїзди та автобуси. У місті безліч розваг, піщаний берег, а море неглибоке, що сподобається сім'ям з маленькими дітьми. Також недалеко від Генічеська, на Арабатській стрілці, знаходиться курортне селище Щасливцеве з гарячими джерелами, солоним озером Сиваш і лікувальними грязями.

Ціни за житло в добу: ціни в пансіонатах стартують від 200 до 500 грн на добу, в гостьових будинках трохи вище — від 450 до 800 грн на добу, а номери в готелях обійдуться в мінімум 500 грн. Також можна підшукати і дешеві варіанти житла в приватному секторі за 100−150 грн з людини на добу.

Ще одним популярним місцем є курортне село Мелекіно в Донецькій області. Сюди можна легко дістатися на машині або поїзді через Маріуполь практично з будь-якої точки України.

Пляжі мають протяжність близько 7 км дрібного м'якого піску і пологий спуск у воду. Влітку море тут добре прогрівається і тому ідеально підходить для відпочинку всією сім'єю. Умовно курорт ділять на 1-й і 2-й спуски.

Курорти Мелекіна зазвичай вибирають ті, хто віддає перевагу розміреному відпочинку і близькому проживанню до пляжу. Ціни нижче середнього, у порівнянні з іншими морськими курортами.

Ціни за житло в добу: готелів і великих готелів з усіма зручностями в селі годі й шукати, тому слід розглядати варіанти проживання в приватному секторі, на базі відпочинку або в гостьовому будинку.

Так, ціни відрізняються в залежності від наявності зручностей: зі зручностями на території — від 100 гривень; зі зручностями на поверсі/блоці — від 200−300 гривень; з усіма зручностями — від 300−600 гривень.

Ще одним популярним місцем відпочинку в українців є Приморський Посад. Цей невелике курортне селище не має галасливих розваг і розвиненої інфраструктури, проте спокійний пляжний відпочинок з чистим морем припаде до смаку відпочиваючим.

Ціни за житло за добу: в Примпосаді можна зупинитися в приватному секторі, пансіонаті чи на базі відпочинку. Можна зняти кімнату без зручностей за 100−200 грн з людини, а можна заселитися в приватний будиночок недалеко від моря за 300−650 грн.

Харчуватися на азовських курортах можна як в кафе, так і купувати їжу на ринках і готувати на кухні прямо на своїй базі відпочинку.

Також готові обіди привозять в мікроавтобусах прямо до пляжів, правда, ціни там досить високі: порція картопляного пюре на одного коштує 25 грн, 100-грамова порція салату «шуба» — 50 грн, маленька домашня піца — 45 грн, смажені і печені пиріжки — 18−25 грн.

А ось пиріжки, які носять по пляжу, обійдуться вже від 30 грн за штуку, самса — від 55 грн. Пахлава коштує 60 грн, а один качан кукурудзи — 50.

Варто зазначити, що відійшовши від пляжу 200−400 метрів, можна придбати кукурудзу за більш лояльною ціною — варену за 25 грн/шт, а сиру — за 18 грн/шт. Також на ринках ціни на всі овочі і фрукти значно нижчі, ніж в магазинах.

Раніше «ФАКТИ» писали про вартість відпочинку в Кирилівці та Бердянську.

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