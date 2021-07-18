27.11 / 27.31 31.96 / 32.30
Київ: +32
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Бельгія відкрила кордони для українців: як в'їхати в країну

13:47 18 липня 2021
Бельгія

Бельгія стала ще однією європейською країною, яка відкрила кордони для українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

«Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше», — написав він.

15 липня ЄС розширив список третіх країн, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію країн-учасниць Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу. У список була додана Україна.

При цьому у кожної країни всередині Шенгену абсолютно різні правила в'їзду для іноземців. Деякі вимагають свіжі результати ПЛР-тестів на коронавірус, інші сертифікат про повну вакцинацію одним з препаратів, визнаних в ЄС.

Нагадаємо, з 18 липня Німеччина внесла Україну до переліку третіх країн, з яких дозволений безперешкодний в'їзд на німецьку територію.

А з 19 липня Естонія дозволила в'їзд туристам з України без тесту та ізоляції.

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

Іонова

«Справжня амазонка»: Глюк’oZа здивувала «найсміливішим» купальником літа

пенсіонер

Мінімальна зарплата — 6500, мінімальна пенсія — 2600: в ПФУ показали, як зміняться соціальні виплати до кінця року

Медуз більше не буде: знайдено спосіб порятунку курортників від настирливих морських мешканців

Медуз більше не буде: знайдено спосіб порятунку курортників від настирливих морських мешканців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.