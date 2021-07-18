Бельгія відкрила кордони для українців: як в'їхати в країну

Бельгія стала ще однією європейською країною, яка відкрила кордони для українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

«Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше», — написав він.

15 липня ЄС розширив список третіх країн, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію країн-учасниць Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу. У список була додана Україна.

При цьому у кожної країни всередині Шенгену абсолютно різні правила в'їзду для іноземців. Деякі вимагають свіжі результати ПЛР-тестів на коронавірус, інші сертифікат про повну вакцинацію одним з препаратів, визнаних в ЄС.

Нагадаємо, з 18 липня Німеччина внесла Україну до переліку третіх країн, з яких дозволений безперешкодний в'їзд на німецьку територію.

А з 19 липня Естонія дозволила в'їзд туристам з України без тесту та ізоляції.

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