Кирилівка чи Бердянськ: у мережі порівняли ціни й умови відпочинку на двох популярних курортах

Відпочинок на азовському узбережжі користується не меншою популярністю, ніж на Чорному морі. Тому багато українців активно цікавляться перед відпусткою, де дешевше харчуватися і в яку суму обійдеться житло, пише «Обозреватель».

Курортна Кирилівка славиться своїми чудовими пляжами, ласкавим морем та безліччю розваг на будь-який смак.

У самій Кирилівці, на Федотовій косі та косі Пересип величезний вибір житла, є кафе та ринки. Можна відпочити у приватному секторі, на базах відпочинку, у готелях та наметових містечках.

У приватному секторі або гостьовому будинку ціна за житло на добу 150 грн з людини, у готелі — від 400 грн з людини. Невеликий котедж на морі можна зняти від 1100 грн за добу.



У селищі є дельфінарій, аквапарк, луна-парк, сафарі-парк, батути та водні гірки на пляжах.

Ще один популярний курорт Запорізької області Бердянськ знаходиться на західному березі Білосарайської затоки. Зараз там працює близько ста баз відпочинку та оздоровчих закладів, а пляжі славляться своєю чистотою, зручними лежаками і мальовничими солом'яними парасольками.

Ціна за житло на добу у приватному секторі відрізняється в залежності від району. Ближче до моря ціни стартують від 400 грн за номер. У Слободці (старий район за 10 хвилин від моря) — від 150 грн / чол, у районі Ліски або 3-го пляжу — від 120 грн / чол (одна зупинка громадського транспорту або 15−20 хвилин пішки).

Двокімнатна квартира у Бердянську коштує від 600 грн на добу. Така ж ціна і бюджетних готелів. Номер люкс недалеко від пляжу обійдеться приблизно в 1300 грн на добу.

У місті є аквапарк, дельфінарій і зоопарк. Ціни на квитки там досить високі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про українські курорти з найвищими цінами на житло.

Серед закордонних напрямків відпочинку першість міцно утримують Туреччина, Кіпр, Албанія, Болгарія, Чорногорія, Греція, Єгипет. Днями Хорватія пом'якшила правила в'їзду на територію країни для українських туристів.

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