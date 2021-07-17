27.11 / 27.31 31.96 / 32.30
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У співачки МакSим почала відмовляти права легеня

21:02 17 липня 2021
МакSим

У російської співачки МакSим (Марини Максимової), яка майже місяць перебуває у штучній комі, відмовляє права легеня. У ній збільшуються кісти та порожнини.

Про це говорять дані нового рентгена, повідомляє Telegram-канал Mash.

Зараз Марина знаходиться на ЕКМО. Через такі проблеми артистці не може допомогти ШВЛ.

Крім того, проблеми з легенями відбиваються на роботі серця артистки — є ознаки недостатності лівого шлуночка серця.

МакSим потрапила у лікарню в середині червня. Ось уже три тижні вона знаходиться в стані медикаментозної коми.

Перед тим, як потрапити до лікарні, Максимова приїхала у Пронський чоловічий монастир у Рязанській області, де служить її духівник, і сповідалася у своїх гріхах. А в лікарні ігумен Лука соборував артистку.

319

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

пенсіонер

Мінімальна зарплата — 6500, мінімальна пенсія — 2600: в ПФУ показали, як зміняться соціальні виплати до кінця року

Медуз більше не буде: знайдено спосіб порятунку курортників від настирливих морських мешканців

Медуз більше не буде: знайдено спосіб порятунку курортників від настирливих морських мешканців

море

Нова напасть у Кирилівці: після купання тіло дитини покрилося червоними плямами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.