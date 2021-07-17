У співачки МакSим почала відмовляти права легеня

У російської співачки МакSим (Марини Максимової), яка майже місяць перебуває у штучній комі, відмовляє права легеня. У ній збільшуються кісти та порожнини.

Про це говорять дані нового рентгена, повідомляє Telegram-канал Mash.

Зараз Марина знаходиться на ЕКМО. Через такі проблеми артистці не може допомогти ШВЛ.

Крім того, проблеми з легенями відбиваються на роботі серця артистки — є ознаки недостатності лівого шлуночка серця.

МакSим потрапила у лікарню в середині червня. Ось уже три тижні вона знаходиться в стані медикаментозної коми.

Перед тим, як потрапити до лікарні, Максимова приїхала у Пронський чоловічий монастир у Рязанській області, де служить її духівник, і сповідалася у своїх гріхах. А в лікарні ігумен Лука соборував артистку.

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