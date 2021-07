Ярославський знов у справі: Харків претендує на Суперкубок УЄФА-2025

Новина про те, що Харків буде претендувати на Суперкубок УЄФА-2025 дуже порадувала харків'ян, які пам'ятають Євро-2012. Адже городяни розуміють матеріальну вигоду від проведення турніру такого рівня — аеропорт, стадіон, дороги і т.п. в Харкові залишилися й після Євро-2012. А тим часом футбольні експерти аналізують шанси «першої столиці» прийняти цей престижний матч між переможцями Ліги Чемпіонів та Ліги Європи, які проводяться під егідою УЄФА.

Фальстарт 2021

Символічно, що про своє бажання провести Суперкубок-2025 Харківська міськрада на чолі з Ігорем Тереховим заявила саме в цьому році.

Тому що в 2018 році тодішні «очільники» Харківської області вже обіцяли забезпечити Харкову Суперкубок-2021. Сергій Стороженко в якості радника тодішнього голови Харківської ОДА Юлії Світличної та співвласника «Металіста 1925» (створеного з розрахунком продати це творіння Олександру Ярославському, президенту справжнього «жовто-синього» ФК «Металіст». — Авт.) пафосно віщав з телеекрану: «Ініціатива належала голові області Юлії Світличній. Під керівництвом Юлії Олександрівни ми отримали доручення, які вона контролювала особисто. Наші зв'язки з Федерацією футболу України, з Професійною Лігою України свідчять про те, що Харків — це таке місто, яке має повне розуміння з боку цих організацій по повнії підтримці цієї заявки».

Однак незабаром харків'яни дізналися з повідомлення УЄФА в Twitter: «УЄФА 2021 #SuperCup пройде в Белфасті, Північна Ірландія, на національному футбольному стадіоні Windsor Park», а вже в цьому році зрозуміли, що «Металіст 1925» не має шансів стати справжнім «Металістом». Тому що Олександр Ярославський, творець харківської футбольної легенди, здобувач Євро-2012 для свого рідного міста вибрав для відродження свого дітища інший базис — друголіговий ФК «Метал», який входить в новий сезон вже «Металістом» з усією клубною атрибутикою, рекордно заповненими трибунами й навіть з іноземними легіонерами.

«Вперед, „Металіст“!» — ця цитата з клубного гімну «жовто-синіх» дуже доречна в боротьбі за Суперкубок-2025. Але тільки «Металіст» тут не футбольний клуб, а його домашній стадіон.

УЄФА може прийняти, а може й не прийняти до уваги, що в 2025-му ФК «Металіст» відзначить свій столітній ювілей. Хоча під час фінальних матчів на лондонському «Уемблі» Олександр Ярославський розповідав про те, як він буде піднімати з попелу легендарний харківський клуб чолі УЄФА Олександру Чеферіну. А репутація Ярославського там явно best of the best. Як колись говорив директор Євро-2012 від УЄФА, «кейс Ярославського» в їх практиці унікальний. Це єдиний в історії європейського союзу футбольних асоціацій випадок, коли одна людина, приватний інвестор, зумів домогтися для свого міста статусу приймаючого, вклавши в підготовку інфраструктури до турніру 300 мільйонів доларів та 5 років життя.

А ось що точно візьмуть до уваги боси європейського футболу — це функціональні характеристики харківського стадіону «Металіст» та його правову чистоту. А ці параметри як раз-то й відрізняються, причому радикально, в 2018 та зараз.

Дві різниці

У 2018 році великого футболу de facto в Харкові не було: клуб декласований, інфраструктура безхазяйна після втечі Курченка, гроші в неї з часу уходу Ярославського з «Металіста» не вкладає ніхто. Й при цьому місцева влада звертається в УЄФА … Тому Суперкубок-2021 у Дубліні — цілком закономірний, а поразка Харкова в боротьбі за нього була очікуваною.

Сьогодні ситуація зовсім інша. Й не тільки тому що Ярославський знову в грі. А тому що все прозоро. У Харкові заявили про приватно-міське партнерство в справі відродження легенди «Металіст» — як самого клубу, так й футбольної інфраструктури міста. Харківська облрада передала відповідні об'єкти, які перебували в її веденні, на баланс міста, а Харківська міськрада їх прийняла. Крім цього, депутати погодилися забрати спецконфісковане у Курченка майно клубу до комунальної власності. Тепер справа тільки за формальним схваленням Кабміну.

Тим часом Ярославський вже виділив на відновлення футбольної інфраструктури Харкова 163 млн грн. А міська влада — спочатку особисто Терехов, потім міськрада — звернулися до глави Української Асоціації футболу Андрія Павелка з пропозицією провести Суперкубок-2025 у своєму місті, а координатором призначити все того ж Ярославського.

Події розвиваються в турборежимі, а це європейські функціонери дуже цінують. Так що на відміну від 2018 року, є де й кому приймати європейський клубний мегаматч у Харкові. А харків'яни щиро вірять не тільки в єврокубкове майбутнє рідного «Металісту», а й у Суперкубок УЄФА-2025 на стадіоні «Металіст».

Нагадаємо, 24 травня під час проведення XXIV конгресу Української асоціації футболу (УАФ), було відзначено історію розвитку клубу «Металіст», а його екс-президенту Олександру Ярославському вручили орден «За заслуги», зазначивши його внесок у розвиток футболу та міської інфраструктури.

