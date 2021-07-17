Катастрофа малайзійського «Боїнгу» в небі над Донбасом зірвала наступ української армії в зоні проведення АТО. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» заявив генерал-майор запасу Віктор Назаров.

«Ця катастрофа дуже сильно ускладнила виконання нами подальших завдань. Зрозуміло, що ми не мали доступу до території, де впав літак, і до всіх заходів — роботи міжнародної комісії по дослідженню місця катастрофи, збору останків пасажирів і фрагментів конструкції літака. Щоб сприяти роботі слідчих груп і роботі ОБСЄ, до нас були доведені дуже жорсткі вимоги. З Генерального штабу щодня приходили директиви на 15−20 сторінках, де було написано, щоб у цій зоні не було ані ведення вогню, ані навіть руху сил — нічого не повинно бути. Спочатку в радіусі 10 кілометрів від місця катастрофи. Потім, за декілька днів, радіус збільшили до 20 кілометрів. Це величезна територія. Фактично, якщо брати від Грабового, то це коло діаметром 40 кілометрів, яке перекривало і Шахтарськ, і Торез», — розповів він.

За словами генерала, в той момент українські підрозділи вже знаходилися в районі Орлово-Іванівки і на околицях Шахтарська, рухалися в декількох напрямках.

«І всі ці сили ми змушені були зупинити. Такі ж кроки мав робити і противник. Але не робив. Користуючись забороною нам на пересування і на ведення вогню, він вів вогонь по нам. Не тільки стрілецькою зброєю, а і мінометами та артилерією. Розумієте? Тоді у мене декілька разів були доволі жорсткі розмови з керівництвом Генерального штабу. Ось телефонують і вимагають припинити просування, не рухатися й не стріляти. А я відповідав: „Ви мені кажете не робити цього, а мені з іншого телефону доповідають з 25-ї бригади: „По нам ведуть вогонь, прикрийте нас, дайте нам можливість відповісти“. Як бути? Що робити?“ Зрозуміло, що ніхто не вів вогонь безпосередньо по околицях Грабового, де працювали групи слідчих. Але інколи, попри заборони, ми змушені були підтримували наші сили, щоб не допустити втрат. Ми мали це робити», — каже Назаров.

Генерал вважає, що плани українських військ у цьому регіоні були зірвані і їм довелося, навіть, залишити Контарне і відступити в район Дебальцевого.

«В решті-решт усі ці заборони на ведення вогню і на просування сил привели до того, що наші плани на цьому напрямку були частково зірвані. Через тиждень нам прийшлося залишити Контарне. Відійшли в район Дебальцевого і звідти почали просування на Жданівку. 31 липня був останній вихід ротної тактичної групи 25-ї бригади з Шахтарська. Тобто, якщо брати з тактичної і оперативної точки зору, то ця трагедія сплутала наші плани», — розповідає генерал.

Як писали «ФАКТИ», Назаров також пояснив, чому український «Бук» фізично не міг вразити малайзійський «Боїнг», а також розповів, чому не закрили небо над Донбасом напередодні трагедії рейсу МН17.

Повну версію інтерв’ю генерала Віктора Назарова «ФАКТАМ» читайте у матеріалі: Генерал Віктор Назаров: «Трагедія з малайзійським „Боїнгом“ сплутала плани ЗСУ».

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