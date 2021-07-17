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Україна

Метою бойовиків міг бути не малайзійський, а російський пасажирський літак, — генерал Назаров про трагедію МН17

14:22 17 липня 2021
Малайзійський Боїнг

Український генерал-майор запасу Віктор Назаров розповів в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ», що зрозумів, хто збив малайзійський «Боїнг» протягом кількох днів після трагедії.

«Десь буквально протягом найближчих днів. Коли почали порівнювати інформацію зі своїх джерел, з інтернету, ЗМІ, ми дійшли висновку, що, виходячи з оперативного положення наших військ, бойовиків і російських сил, „Бук“ міг знаходитись на позиції десь в районі Сніжного або Тореза. Інших місць, куди б він міг переміститися, не будучи виявленим, було мало. Розгортати його північніше було б загрозливо, бо там наші сили вже рухались від Дебальцевого вниз і деякі з них уже дійшли до Контарного. Південніше теж було небезпечно, бо сили АТО просувалися в напрямку Довжанська. Тобто найвірогідніше це й було те місце на позиціях, яке могли використати для розгортання цього ПЗРК з метою ураження літальних апаратів», — заявив він.

За словами генерала, він не впевнений, що ківцевою метою проросійських бойовиків був саме цивільний літак малайзійських авіаліній.

«З часом почала надходити інформація про загальну повітряну обстановку в регіоні на момент катастрофи — буквально трохи раніше або пізніше (вже не пам’ятаю в деталях) там мав пролітати ще один цивільний літак, причому російських авіаліній, який рухався з півдня. Якщо ці два коридори прольоту — „Боїнга“ і того російського літака — накласти один на одного, можливо, метою цього обстрілу був саме російський. Знали вони чи ні, але в тому районі ми не збирались використовувати транспортні літаки для виконання будь-яких завдань. А ведення зенітно-ракетного вогню з таких комплексів по бойовому літаку, який міг би там з’явитись в будь-який час доби, було зовсім алогічно, як на мене. А ось зробити провокацію, тобто збити власний літак (загинуть люди!) — це для них була б серйозна причина потім звинуватити Україну в усіх смертних гріхах, як то кажуть, і отримати підставу легітимізувати своє збройне вторгнення», — каже Назаров.

Повну версію інтерв’ю генерала Віктора Назарова «ФАКТАМ» читайте у матеріалі: Генерал Віктор Назаров: «Трагедія з малайзійським „Боїнгом“ сплутала плани ЗСУ».

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