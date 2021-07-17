На 8 Березня і День Конституції в українців буде по чотири вихідних у 2022 році

У Кабміні готують до прийняття проєкт розпорядження щодо перенесення робочих днів у 2022 році, хоча згодом таке перенесення можуть скасувати взагалі. Як повідомив у мережі ініціатор змін, Федерація профспілок України, планується встановити по 4 вихідні поспіль на 8 Березня та День Конституції.

Для цього керівникам установ, компаній та підприємств, де встановлений 5-денний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, запропонували перенести відпрацювання з понеділків на суботи.

У випадку затвердження змін українці відпочиватимуть:

з суботи 5 до вівторка 8 березня включно;

з суботи 25 до вівторка 28 червня.

Одночасно робочий день з понеділка, 7 березня, пропонують перенести на суботу, 12 березня 2022 року, а з понеділка 27 червня, — на суботу 2 липня 2022 року.

Нагадаємо, у серпні 2021 року на киян чекає несподіване скорочення робочого часу. Причиною всьому — масштабні репетиції військового параду до 30-ї річниці Незалежності України, призначені на 17, 19 і 21 серпня. Втім, новація стосується тільки власників офісів, роботодавців та інших суб'єктів господарювання, які розміщені поблизу площі Незалежності, вулиці Хрещатик, вулиці Великій Васильківській і проспекту Перемоги.

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