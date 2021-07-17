У знемагає від спеки Києві заборонили купатися на всіх міських пляжах: в чому причина

У суботу, 17 липня, на всіх муніципальних пляжах Києва, що страждає від спеки, ввели заборону на купання, вивісивши попереджають «червоні прапори». Про це в Facebook повідомило комунальне підприємство «Плесо».

Причиною стало цвітіння води через сильну спеку.

Заборону на купання вирішили ввести в цілях профілактики, щоб не наражати на небезпеку здоров'я відпочиваючих чтта запобігти можливому розповсюдженню інфекційних захворювань серед населення.

Проте території всіх 14 муніципальних пляжів залишаються відкритими для відпочинку і дозвілля киян та гостей столиці.

Коли в київських водоймах знову можна буде купатися, комунальники обіцяють проінформувати через відкриті канали комунікації.

Нагадаємо, раніше на одному з київських пляжів помітили прісноводну … медузу.

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