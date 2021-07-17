Український «Бук» фізично не міг вразити малайзійський «Боїнг»: генерал пояснив чому

Українські системи «Бук» не могли збити малазійський «Боїнг», тому що перебували на великій відстані від місця події. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів генерал-майор запасу Віктор Назаров, який у той період був начальником штабу АТО.

«Найближчі („Буки“ були. — Авт.) на великій відстані. До переміщення штабу АТО на аеродром Краматорська наші сили і засоби ППО ближньої дії заходилися у віддалених від лінії зіткнення районах. Коли штаб почав працювати на аеродромі, система ППО ще там не була повністю розгорнута. Від Краматорська до Сніжного майже 160 кілометрів. На такій відстані від місця, де знаходились наші засоби, вони фізично не могли уразити літак згідно з їхніми тактико-технічними характеристиками», — сказав він.

Головною причиною, за словами генерала, було те, що не було необхідності ставити їм завдання на ураження будь-яких літальних ворожих апаратів.

«Щодо безпілотних літальних апаратів, то вони тоді ще не застосовувались так широко, як в подальшому. Було розуміння, що на тому етапі Російська Федерація застосовувати проти нас свої літаки регулярних повітряних сил не буде, бо „їх там немає“. А можливості захопити аеродроми, звідки вони могли би піднімати літаки, якими будуть керувати „шахтарі“ і „металурги“, як вони казали, ми їх позбавили», — сказав Назаров.

Він повідомив, що військове командування дізналося про трагедію, коли пролунали перші «радісні» повідомлення бойовиків про збитий український військовий літак.

«Гіркін тоді дуже швидко написав у соцмережах: „В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой „Прогресс“. Предупреждали же -- не летать в „нашем небе“. А вот и видеоподтверждение очередного „птичкопада“. „Птичка“ упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали“. Потім цей текст він видалив. Коли з’ясувалося, що збили пасажирський рейс, кремлівські ЗМІ одразу почали волати, що це зробили з „Бука“ ЗСУ. Буквально протягом години були дзвінки з різних київських інстанцій, у тому числі з Адміністрації президента: „Чи це не ваш „Бук“?“ Ми впевнено відповідали, що ані засобів повітряної оборони, ані будь-яких літальних апаратів, які спроможні були би уразити літак, у нас в тому районі в той час не було», — нагадав генерал.

Повну версію іитерв’ю генерала Віктора Назарова «ФАКТАМ» читайте у матеріалі: Генерал Віктор Назаров: «Трагедія з малайзійським „Боїнгом“ сплутала плани ЗСУ».

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