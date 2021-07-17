«Було багато питань до розвідки»: генерал розповів, чому не закрили небо над Донбасом напередодні трагедії рейсу МН17

Україна могла б попередити крах малайзійського «Боїнга» на Донбасі влітку 2014 року, якби закрила повітряний простір над територією, де проводили АТО. Однак генерал генерал-майор запасу Віктор Назаров, який в той період був начальником штабу Операції, розповів «ФАКТАМ», що все було не так однозначно.

Він вказав, що в Україні не оголошувався збройний конфлікт — йшла Антитерористична операція, та й загроза використання таких потужних засобів ураження, як «Бук», не передбачалася.

«Принаймні на тому етапі важко було уявити, що противник на це піде. Їх кроки не були передбачуваними. Так само, як і в разі, коли вони почали обстрілювати наші позиції з території Російської Федерації ракетними військами і артилерією «, — нагадав генерал-майор.

До того ж польоти цивільних літаків здійснювалися на досить значних висотах. З 6 червня 2014 року заборону досяг ешелону польоту 260 (7900 метрів), з 14 липня він був збільшений до ешелону 320 (9750 метрів), і тільки після катастрофи «Боїнга» польоти над районом збройного конфлікту заборонили остаточно.

«Думаю, просто не було розуміння, що росіяни здатні будуть піти на такі жахливі кроки. У тих конкретних умовах це важко було спрогнозувати», — підкреслив військовий.

Сам він готовий стверджувати, що ні напередодні, ні безпосередньо під час самої катастрофи літака ніякої інформації про те, що якийсь «Бук» висувається і він має на меті здійснити запуск ракети в цьому районі по літаку, тим більше цивільному, ні від розвідки, ні від інших джерел Штаб АТО не отримував.

«Будь-які інсинуації і маніпуляції про те, що розвідка щось знала і щось нам доповідала, не відповідають дійсності», — запевнив співрозмовник нашого видання.

Нагадаємо, 9 березня 2020 на Гаазі почався суд над підозрюваними у скоєнні військового злочину на Донбасі. Суд розглядає ключові питання: чи був літак збитий «Буком»; чи була ракета запущена з поля поблизу села Первомайське; яка роль чотирьох підсудних. Кримінальна справа складається з 65 000 сторінок, плюс багато годин відео- і аудіоматеріалів, результати експертиз, перехоплення телефонних переговорів, білінг та інше. У червні суд вперше оприлюднив свідчення очевидців пуску ракети.

Повный текст розмови з Віктором Назаровим читайте в «ФАКТАХ».

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