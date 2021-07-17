Чи втримається Монастирський в кріслі глави МВС: екс-нардеп назвав умову

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирсій влаштовує «слуг народу», влаштовує Офіс президента, влаштовує представників команди Авакова, яка залишається в МВС. На це в інтерв'ю «ФАКТАМ» вказав народний депутат восьмого скликання Ігор Мосійчук.

За його словами, він сам ставиться до Монастирського добре, хоча і майже не знайомий з ним.

Втім, Мосійчук прогнозує, що новий глава МВС не зможе втриматися в міністерському кріслі довго.

«Все насправді зараз залежить тільки від самого Монастирського, від його дій. Чи не візьметься він в першу чергу зачищати людей Авакова в МВС? Якщо він наважиться на цю війну, то нас чекають кілька цікавих місяців», — вважає співрозмовник «ФАКТІВ».

Повний текст інтерв'ю Ігоря Мосійчука читайте в «ФАКТАХ».

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