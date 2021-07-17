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Медуз більше не буде: знайдено спосіб порятунку курортників від настирливих морських мешканців

8:00 17 липня 2021
Медуз більше не буде: знайдено спосіб порятунку курортників від настирливих морських мешканців

В Азовському морі триває нашестя медуз, що дратують курортників, які навіть навіть змушені купатися одягненими.

Однак вихід є — на деяких пляжах Кирилівки почали встановлювати спеціальні бар'єрні сіті. У підсумку виходить басейн з проточною морською водою, в якому можна вільно плавати, повідомляє «Ріа-М».

Однак установка подібних конструкцій — задоволення не з дешевих. Наприклад, щоб захистити 50 метрів пляжу на видаленні від берега 30 метрів, знадобиться близько 77 тисяч гривень. До того ж, як виявилося, в Бердянську є тільки одне підприємство, яке виготовляє мережі для промислового лову.

Роблять їх вручну і процес розтягується на два тижні.

Конструкція закріплюється за дно на якорях, а на вгору піднімається за допомогою спеціальних буйків. Чи витримає сітка шторм — точно невідомо. На це впливає кілька факторів — розташування, структура дна і сила стихії.

Нагадаємо, екологи Інституту рибного господарства і екології моря пояснили навалу медуз на курортах Азовського моря збільшенням їх чисельності в Чорному морі. А в Азов вони потрапляють через Керченську протоку весной. Стимулюють ріст популяції медуз і аномальна температура повітря, і поступове збільшення рівня солоності Азова через зміни у водному балансі басейну.

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