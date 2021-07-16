Президент Володимир Зеленський підписав оновлені поправки в законодавство про покарання посадових осіб за брехню в деклараціях про доходи, на які раніше наклав вето.

Умисним внесення недостовірних відомостей в декларацію визнається, якщо відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Штраф за таке порушення складе від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів. Також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

У разі умисного внесення завідомо недостовірних відомостей в декларацію на суму понад 2 тисяч прожиткових мінімумів передбачається штраф в розмірі 4−5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі на строк до двох років.

За умисне неподання декларації на порушника чекає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років або позбавлення волі строком на рік. Крім того, особа, яка вчинила такий кримінальний злочин, не може бути звільнена від відповідальності, навіть якщо воно щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Також підписано закон про «податкову амністію», прийнятий Радою 15 червня. Одноразове добровільне декларування може бути проведено з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. При цьому одноразовий збір до бюджету повинен бути сплачений протягом тридцяти календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Під податкову амністію не підпадають особи, які з 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні певні публічні функції (передбачені в пункті 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення «), а також особи, щодо яких з боку України були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Об'єктами декларування не можуть бути активи, які знаходяться на рахунках або розташовані (зареєстровані) на території країни, яка визнана державою — агресором.

Все про підготовку податкової амністії читайте в статті «ФАКТІВ» «Податкова амністія: скільки і коли українці заплатять державі за легалізацію своїх тіньових заощаджень»

Фото Офісу президента

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