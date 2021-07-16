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Україна

«Конкретики не почули»: у Зеленського пожурили Меркель і Байдена за «Північний потік — 2»

22:26 16 липня 2021
Зустріч Меркель і Байдена

У президента Зеленського вказали на відсутність конкретних кроків з боку керівництва Німеччини та США щодо протидії загрозам від запуску трубопроводу «Північний потік — 2». Відповідну заяву на брифінгу 16 липня зробив прес-секретар президента Сергій Никифоров на брифінгу в п'ятницю.

При цьому він зазначив, що Україна вдячна цим країнам за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету, і за заяви, що Україна навіть по завершенні дії нинішнього контракту на транзит газу повинна залишатися транзитної стороною.

«Правда, ми не почули найцікавішого: як саме сторони будуть намагатися це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає президент Володимир Зеленський, ми не почули», — цитує спікера прес-служба Офісу президента.

Він також відповів на запитання про терміни візиту президента України в США, заявивши, що відповідні погодження перебувають на фінальній стадії, так що дата і програма візиту будуть озвучені найближчим часом.

Нагадаємо, екс-глава МЗС України Павло Клімкін пояснив, чому американський лідер Джо Байден не зайняв жорстку позицію щодо кремлівського проекту «Північний потік — 2», схвалюючи санкції проти російських компаній, але залишивши поза «чорного списку» компанію-оператор.

Фото Bloomberg

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