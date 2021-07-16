Зеленський — Монастирському: «Ми дуже хотіли, щоб ви стали міністром»

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського колективу міністерства, зазначивши, що його призначення «дійсно хотіли».

«Ми дійсно хотіли, щоб ви стали міністром, щоб вас підтримали парламентарії. Дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам, і перш за все керівництву правоохоронних органів і МВС», — сказав Володимир Зеленський, якого цитує прес-служба Офісу президента .

За його словами, головним завданням Монастирського буде збільшення рівня довіри та поваги до української поліції.

«Для нас дуже важливо, щоб всі ми пишалися нашою Національною поліцією, нашими правоохоронними органами. Мені здається, саме це завдання — найголовніше для нового міністра внутрішніх справ. І це завдання не від Президента чи уряду, а саме як завдання від громадянина України», — заявив глава держави.

Нагадаємо, Денис Монастирський був єдиним кандидатом на пост міністра, що став вакантним після несподіваної відставки Арсена Авакова.

Фото Офісу президента

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter