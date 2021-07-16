У четвер, 15 липня, Верховна Рада України підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який напередодні написав заяву про звільнення. Відставка Арсена Борисовича, який залишався на своїй посаді понад сім років, була настільки несподіваною, що її не змогли передбачити навіть відомі політичні експерти. Про причини відставки майже нічого не відомо. Народний депутат восьмого скликання Ігор Мосійчук, який особисто знайомий з колишнім міністром внутрішніх справ, упевнений, що причини відставки криються у зустрічі президента Зеленського з канцлером Німеччини Меркель. Саме під час цієї зустрічі Авакова несподівано викликали до Офісу президента.

«Аваков не зміг би ефективно стримувати нові протести»

— Я можу висловити свою особисту думку з приводу причин відставки Авакова, а за два-три місяці ми побачимо, чи мав я рацію, — каже Ігор Мосійчук. — Я думаю, що несподівана відставка Арсена Борисовича з посади міністра внутрішніх справ безпосередньо пов'язана з візитом президента Зеленського до Німеччини.

До цього візиту Аваков у відставку не збирався. Під час зустрічі Зеленського з Меркель міністр перебував у робочій поїздці на Житомирщині. Там Аваков презентував новий вертоліт. І ось його раптово, прямо під час заходу, викликають в Офіс президента. А незабаром після того, як Аваков залишив будівлю Офісу, він пише заяву про відставку.

Ігор Мосійчук: "У Арсена Борисовича не було шансу вчинити інакше"

Що могло статися під час розмови в Офісі президента, що змусило такого політика, як Аваков, подати у відставку? Судячи з усього, йому там назвали якийсь дуже серйозний аргумент. У Арсена Борисовича не було шансу вчинити інакше.

— Ви говорите, що причина відставки Авакова — берлінська зустріч? Як пов'язані ці дві події?

— Судіть самі. Відомо, що зустріч Зеленського і Меркель тривала чотири години. Але журналісти нам повідомляли, про що йшла розмова — це все можна було обговорити хвилин за двадцять. Так про що могли розмовляти президент України та канцлер Німеччини ще 3 години 40 хвилин? Чому про це мовчать ЗМІ? Чому нам нічого не розповідають?

У мене є тверде переконання: Зеленському нав'язували так звану «формулу Штайнмаєра» — механізм поетапної реалізації ряду положень другої Мінської угоди, щодо надання окремим районам Донецької та Луганської областей України особливого статусу і проведення на цих територіях місцевих виборів. Відповідно до цієї формули спочатку на тимчасово окупованій території потрібно провести місцеві вибори за українськими законами. І тільки потім, якщо ці вибори визнає світова спільнота, з ОРДЛО повинні бути виведені російські війська.

— Як імплементація «формули Штайнмаєра» в українське законодавство може бути пов'язана з відставкою міністра внутрішніх справ?

— Ви ж розумієте, що «формула Штайнмаєра» в українському суспільстві дуже непопулярна. По-перше, для того, щоб вона запрацювала, потрібно внести відповідні зміни до Конституції України. А це може викликати величезну хвилю протестів по всій країні. Хто повинен стримувати протестувальників? Аваков точно не став би цього робити. Багато хто з його соратників будуть учасниками цих протестів. Арсен Борисович не зможе їм протистояти. Саме тому влада підготувала нового міністра внутрішніх справ. Того, хто зможе протистояти вірогідному новому Майдану.

«Справа Шеремета для Авакова не показник»

— Ви вважаєте, що це — основна причина відставки Авакова? Я чув іншу думку: для Арсена Борисовича показником його роботи в цілому могло служити розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. А ця справа, розкриття якої так голосно анонсувалося, схоже, розвалюється. Та й Зеленський раніше говорив, що розслідування справи Шеремета для Авакова може стати своєрідним маркером.

— Справа Шеремета для Авакова якраз не показник. Адже зараз, по суті, не він її програє.

— А хто ж? Хіба не міністр внутрішніх справ брав розслідування під свій особистий контроль?

— Матеріали цього кримінального провадження на стіл Авакову поклав Євген Коваль — перший заступник голови Національної поліції України, який до того ж є людиною Зеленського. Якби Арсену Борисовичу пред'явили претензії у можливому провалі справи Шеремета, він би запросто міг відповісти: «Ви ж усунули від розслідування усіх моїх людей. А Коваль — людина президента». Авакова навряд чи відправили б у відставку через справу Шеремета.

— Якщо чесно, здавалося, що ніщо не зможе змусити Арсена Авакова залишити посаду міністра внутрішніх справ, принаймні до закінчення каденції президента Зеленського. Авакова багато хто з експертів вважав занадто самостійним політиком і часом називали його мало не другою особою в державі, а в деяких випадках і першою. Як до нього ставилися на Заході? Як ставився до нього Путін?

— Аваков був дуже незручним для багатьох. Він незручний для Москви, незручний і для Заходу.

На Заході українській владі поставили завдання очистити вулиці від пасіонарних елементів — активістів. Монополія на насильство повинна належати виключно державі. Аваков, в принципі, і так контролював вулиці. Але питання: як, в чиїх інтересах?

Аваков був ще незручний тим, що вмів розмовляти та домовлятися з усіма. Я вважаю заслугою саме Арсена Борисовича те, що у 2014 році багато учасників Революції гідності вирушили захищати Україну на схід країни. До речі, як раз через це його і недолюблював Петро Порошенко, мовляв, не йому належить основна заслуга у створенні добробатів, а Арсену Борисовичу. Крім того, я вважаю, що саме завдяки міністру внутрішніх справ як мінімум два міста — Маріуполь і Харків — залишилися українськими.

«Наступним може стати голова Нацполіції Ігор Клименко»

— Новим головою МВС став Денис Монастирський. Як ви думаєте, наскільки він буде ефективним міністром?

— Йому буде дуже складно. Особливо складно буде, коли почнуться протестні акції. Аваков міг зателефонувати будь-якому організатору протестів в Україні. У нього був авторитет. Чи зможе Денис Анатолійович зробити так само? Не секрет, що я мав відношення до «тарифного Майдану». Подзвонив би Монастирський мені? А Ярошу, Білецькому, тому ж Ківі? Я в цьому дуже сумніваюся.

— Раніше ви говорили, що новий міністр внутрішніх справ повинен буде ефективно стримувати протести… Чому тоді саме Денис Монастирський?

— Свої позитивні якості у нього, безумовно, є. Я з ним, можна сказати, майже не знайомий, але ставлюся до Дениса Анатолійовича добре. Чому саме він? Монастирський влаштовує «слуг народу», влаштовує Офіс президента, влаштовує представників команди Авакова, яка залишається в МВС. Ця кандидатура влаштовує багатьох, хоча і не дуже вірю, що Монастирський зможе втриматися в міністерському кріслі.

Все насправді зараз залежить тільки від самого Монастирського, від його дій. Чи не візьметься він у першу чергу зачищати людей Авакова в МВС? Якщо він наважиться на цю війну, то на нас чекають кілька цікавих місяців.

— Хто може піти слідом за Арсеном Аваковим? Голова Нацполіції Ігор Клименко, наприклад?

— Думаю, що Ігор Володимирович може не втриматися в кріслі керівника Нацполіції. Зняти з посади Клименка зовсім не складно. Його просто викличуть до Офісу президента і запропонують написати заяву. І він напише.

—Повернімося до Авакова. Думаю, він же не так просто пішов в нікуди. Швидше за все, у нього є якісь плани. Чи піде він в президенти? Чи стане прем'єром? Або візьме участь у виборах мера Харкова?

— Аваков 100% не піде в президенти, бо такий похід може коштувати йому виходу в тираж. Та й не цікава йому ця посада. Арсен Борисович завжди був прихильником парламентської республіки, де президент не повинен мати такого великого впливу на політику всередині країни, як це було за Петра Порошенка і як це відбувається при Зеленському.

Аваков — прем'єр-міністр? Теж не вірю. Таке могло б статися, якби вже колишній міністр внутрішніх справ зайшов до Верховної Ради зі своєю політичною силою саме зараз. Але зараз цього зробити неможливо. Дострокових парламентських виборів не буде. Щоб сісти в прем'єрське крісло Авакову вже зараз потрібно створювати свою партію і почати все частіше з'являтися по телевізору протягом наступних трьох років. Не думаю, що Аваков зараз, за три роки до парламентських виборів, вирішить створювати свою партію. За такий великий термін її просто зітруть.

А ось участь Авакова у виборах мера Харкова може бути цілком успішною. Так, після поста міністра внутрішніх справ — це пониження в посаді. Але, хай там що, Харків — друге за величиною місто в Україні. Ставши мером, Аваков може створити ефективну партію, яка здатна бути дуже хорошим стартовим майданчиком для його повернення у велику політику. Можу сказати з упевненістю, якщо Аваков візьме участь у виборах мера Харкова, він 100% переможе.

— Крім цих трьох варіантів, про які ми говорили, може бути варіант номер чотири?

— Якщо Арсен Аваков не вибере жоден з цих варіантів, він сяде за написання книг. З політики він точно не піде. Але почекає. Чим ближче нові вибори — президентські чи парламентські, тим він ретельніше почне вдивлятися у можливих кандидатів, щоб примкнути до якогось політичного проєкту.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що відставка Арсена Авакова позбавляє навіть найменших шансів на перемогу у виборах мера Харкова Ігоря Терехова.

Фото у заголовку з сайту kmu.gov.ua

Фото зі сторінки Ігоря Мосійчука у Facebook

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