Дикі ціни і загальне невдоволення: терорист Стрєлков поділився враженнями з «віджатого» Криму
Один з екс-ватажків бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков), який після участі у війні на Донбасі не отримав в Росії ніяких нагород і посад, відправився в окупований Крим і охарактеризував настрої на півострові як «середньої паршивості», однак йому в мережі заперечили.
«Навіть підписники Гіркіна у нього в коментах пишуть, що у Криму згадують перебування у складі України, як золотий час», — пише у соціальних мережах журналіст Денис Казанський і викладає скан спілкування Стрєлкова з фоловерами.
Так, у Гіркіна цікавляться настроями на окупованому півострові, а він відповідає, мовляв, «середньої паршивості»: «Невдоволення загальне, але не активне». І додає, що навряд поїхав би у Крим, якби йому з житлом не допомогли. Мовляв, все дорого.
У коментарях відізвалася кримчанка, яка спростувала слова Гіркіна. Жінка стверджує, що жителі окупованого півострова озлоблені, і що згадують про Україну як про «золотий час». «У Криму відбувається люте свавілля», — написала кримчанка.
Навіть передплатники Гиркин у нього в коментах пишуть, що в Криму згадують перебування в складі України, як золотий час pic.twitter.com/w4kE8lK4Ns- Денис Казанський (@den_kazansky) July 16, 2021
Ексклюзивне інтерв'ю з офіцером резерву і військовим експертом Олександром Сурковим, який написав книгу про війну на Донбасі, а також розповів про роль у ній терориста Стрєлкова, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото з Вікіпедії.569
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