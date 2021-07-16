Дикі ціни і загальне невдоволення: терорист Стрєлков поділився враженнями з «віджатого» Криму

Один з екс-ватажків бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков), який після участі у війні на Донбасі не отримав в Росії ніяких нагород і посад, відправився в окупований Крим і охарактеризував настрої на півострові як «середньої паршивості», однак йому в мережі заперечили.

«Навіть підписники Гіркіна у нього в коментах пишуть, що у Криму згадують перебування у складі України, як золотий час», — пише у соціальних мережах журналіст Денис Казанський і викладає скан спілкування Стрєлкова з фоловерами.

Так, у Гіркіна цікавляться настроями на окупованому півострові, а він відповідає, мовляв, «середньої паршивості»: «Невдоволення загальне, але не активне». І додає, що навряд поїхав би у Крим, якби йому з житлом не допомогли. Мовляв, все дорого.

У коментарях відізвалася кримчанка, яка спростувала слова Гіркіна. Жінка стверджує, що жителі окупованого півострова озлоблені, і що згадують про Україну як про «золотий час». «У Криму відбувається люте свавілля», — написала кримчанка.

Навіть передплатники Гиркин у нього в коментах пишуть, що в Криму згадують перебування в складі України, як золотий час pic.twitter.com/w4kE8lK4Ns - Денис Казанський (@den_kazansky) July 16, 2021

Ексклюзивне інтерв'ю з офіцером резерву і військовим експертом Олександром Сурковим, який написав книгу про війну на Донбасі, а також розповів про роль у ній терориста Стрєлкова, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії.

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