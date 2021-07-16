Хорватія встановила правила в'їзду туристів з України: що важливо знати

Хорватія пом'якшила правила в'їзду на територію країни для громадян України в зв'язку зі включенням нашої країни в «зелену зону».

Як повідомляє в Facebook посольство України в Хорватії, в період до 31 липня для в'їзду на територію Хорватії необхідні (один з них):

документ, що підтверджує негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 годин з моменту тестування до моменту перетину хорватського кордону, або швидкий тест на антиген — RAT на SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину кордону;

сертифікат про вакцинацію двома дозами препаратом від COVID, визнаним в країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm);

медична довідка про те, що людина одужала від COVID-19 і отримала 1 дозу вакцини протягом 6 місяців після зараження вірусом, за умови, що особа була щеплена в межах 210 днів до моменту перетину кордону;

позитивний результат ПЛР-тесту, або швидкого тесту на антиген, що підтверджує одужання, який був проведений за попередні 180 днів, або довідка про одужання від COVID-19.

При відсутності необхідного медичного документа в'їзд до Хорватії може бути за умови подальшого перебування на самоізоляції і здачі тестів на території країни за свій рахунок. Після отримання результатів тестів турист буде звільнений від самоізоляції. При відсутності можливості здачі тестів самоізоляція триває 10 днів.

Крім того, від обов'язку тестування звільняються діти до 12 років, за умови, що вони подорожують з батьками або опікунами, що мають негативний ПЛР-тест, швидкий тест на антиген або підтвердження про перенесене захворювання.

Таким чином, вже не потрібно доводити або обґрунтовувати причини своєї поїздки в країну.

Нагадаємо, Хорватія входить в ТОП-10 найбільш популярних напрямків для закордонного відпочинку українців в 2021 році.

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