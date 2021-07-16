Тупицькому пред'явили нову підозру: деталі

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру відсторонений чолі Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Як повідомили в прес-службі Офісу, йому закидають несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи.

Ці дії, запевняють прокурори, привели до підробки інформації, причому повторної і за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 361 Кримінального кодексу).

Встановлено, що колишній глава КСУ з головним бухгалтером цього суду несанкціоновано втрутилися в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби при підписанні електронних бухгалтерських документів, в результаті чого була спотворена інформація про справжнього їх підписанта.

За даними слідства, екс-глава суду після усунення з посади через повідомлення про підозру в грудні 2020 передав захищений електронний носій з власним ключем кваліфікованого електронного підпису і пароль до нього головному бухгалтеру та надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені і замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі.

Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном.

Встановлено, що таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов'язань, по розподілу показників зведених кошторисів, розподілу відкритих асигнувань і кошторисних призначень тощо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, на даний момент в Подільський районний суд Києва переданий обвинувальний акт щодо Тупицького у справі про кримінальні правопорушення, вчинені ним проти правосуддя.

Фото КСУ

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